Cáncer – Sábado 18 de abril de 2020: te enterarás de algo muy importante

Si estás algo enojado con una persona que te interesa y te pudo haber dejado plantado o esperando en una cita romántica, no te molestes ni enojes, tómalo deportivamente con un aire de desenfado canceriano. Te asombrarás de la forma en que reaccionas.



Amor

Vas a entender muchas cosas. Lo que pasó es una lección, una experiencia para aprender y no repetir un error. Espera y no vayas a comprometerte en una relación nueva. Es hora de escuchar y no de juzgar sin oír explicaciones puesto que pueden ocurrir malas interpretaciones.