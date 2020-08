Cáncer - Sábado 15 de agosto de 2020: bondad, promesas y reconciliaciones, restauran tu día

El signo regente te llena de oportunidades para sacar lo mejor de ti, como la bondad y positividad, te has dado cuenta que tienes una intuición certera, que funciona cuando dejas que las cosas fluyan, por ello, quizá, algunas decisiones atrás, no te dieron satisfacción, pero hoy cambias de rumbo.

Pronóstico del día : el tener de tu lado tu propio signo regente, Cáncer, ayuda a que conozcas todas tus capacidades para conectarte con lo más profundo de tu instinto, reconocerás a pesar de todo, que no has sido justo con algunas personas, pero a pesar de no hablarlo de frente, generas acciones para reivindicar tus errores.

SALUD No debes sentirte en temor, si de pronto necesitas de alguien, sobre todo de un especialista que ayude con tus dolores de cabeza o insomnio, tendrás manos que te ayuden a pesar de que sientas que no existía quien hiciera algo por ti, cambiarás tus hábitos para expresar lo que por dentro te mantiene en dolencias.