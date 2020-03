Cáncer – Sábado 14 de marzo de 2020: tu mundo interior se aviva y te sientes estimulado

Amor La Luna se mueve al elemento fuego, canceriano. Los aspectos planetarios son excelentes. Este movimiento astral tiende a acentuar ciertas pasiones intensas dentro de tu intimidad. Aprendes de tus experiencias pasadas, los deseos posesivos y los celos no dan resultados.

Salud Recuerda mantener siempre tu presencia de ánimo y no dejarte llevar a situaciones de alarma o temor por estar escuchando desinformaciones o rumores asociados con el brote de corona virus que está ocurriendo, lo mejor siempre es mantener la calma y estar bien informado.

Trabajo Si estás desempleado en esta etapa no te inquiete, canceriano, ya que este mes del equinoccio que estamos viviendo esta segunda quincena de marzo a punto de comenzar llegará con muy buenas noticias en el ámbito laboral.



Dinero y fortuna

Se cuidadoso con tu dinero y no lo pongas en manos de personas exageradas e irresponsables que podrían comprometerte al colocarte en negocios que no valen la pena. Podrás incrementar tus ingresos si no te adelantas a los acontecimientos.