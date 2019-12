Cáncer – Sábado 14 de diciembre de 2019: la Luna en tu signo te envuelve con un tono sensual

Estás en un fin de semana excitante, canceriano, no habrá nada que limite tu capacidad de ser feliz y disfrutar la vida, ni siquiera esas personas impertinentes que se te acercan para desalentarte y tratar de hacerte cambiar de opinión.

No obstante, ten cuidado. Es importante que analices bien tus respuestas, reacciones y forma de actuar para evitarte contratiempos debido a lo que puedas decir en un momento de impulsos emotivos pues hoy sábado con la Luna en tu signo estás muy sensible.

Amor

Un fin de semana de situaciones imprevistas, pero gratas. Antes de dar el sí, o el no, a una persona que te interesa, piensa las consecuencias y una vez tomada tu resolución no retrocedas ni te estanques. El amor no espera por los vacilantes.