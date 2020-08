Cáncer - Miércoles 5 de agosto: estarás en paz contigo mismo

Hoy Piscis te invita a querer saber todos los detalles de las oportunidades que no se te permitieron ver, para comenzar a responder tus preguntas constantes.

Podría parecer un milagro, sobre todo si sientes que tu relación de pareja no ha cumplido tus expectativas, aprenderás, eso es seguro, pero no olvides que los astros, la luna y las cartas podrían cambiar tus planes siempre en tu bienestar.

Si no cuentas con pareja en este momento, la energía del día te llenará de pureza para que alejes los malos pensamientos sobre qué está mal en ti para no relacionarte con una personas que has querido.