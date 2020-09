Cáncer - Miércoles 2 de septiembre del 2020: te encuentras con alguien que extrañabas mucho

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Luna Llena

Iluminación: 100%

Signo de influencia: Piscis

Carta del Tarot: El Mago de frente



La luna anuncia que te encontrarás con una persona que en verdad extrañabas mucho, pero que habían tenido algunas asperezas por situaciones muy incómodas. Piscis te ayuda a que fluyan y que se vuelvan nuevamente a sentir en paz.

Pronóstico del día: El mago se está conectando con tu energía para decirte, que cualquier situación que se haya atrasado, que no hayas logrado, no es precisamente porque seas una mala persona. El mundo no esté contra ti, son una serie de elecciones bajo las cuales no estas comprendiendo algún mensaje pero que pronto lo harás para sentirte nuevamente en carrera



AMOR

Has llegado a ser muy noble, sensible y sentimental. Algunas amistades que se encontraban lejos de ti y con las cuales no habías tenido oportunidad de hablar, regresan gracias a la energía de la fluidez de Piscis para que puedas nuevamente encontrar el equilibrio con quien tanto extrañas.

Cómo te afecta el plenilunio de septiembre, según tu signo

SALUD

Es tu salud emocional la que a veces tiene una serie de altibajos, entre nostalgia, alegría y tristeza. Puede ser que todas estén presentes al mismo tiempo, pero si incluyes una actividad física que te mantengan atención y también en salud, podrás hacer que se equilibren y dejar los malos pensamientos.

DINERO

Comienza por ahorrar prácticamente cualquier dinero que llegue en su momento para ti. Habrá un proyecto importante donde lograrás recibir a manos llenas.

Has trabajado para ello, te has esforzado, pero, sobre todo, has impreso tu energía para que todas las cosas que hayas realizado tengan frutos y fortuna.



TRABAJO

Últimamente te has sentido un poco cansado, lleno de hastío. Estás haciendo una misma actividad siempre, sin encontrar las recompensas que tú quisieras.

Recuerda que siempre estará para ti tu libre albedrío, en cualquier momento puedes decidir moverte o permanecer en este lugar para poder crecer y que sólo sea una plataforma para ti, mientras logras ese objetivo.

Cómo usar el péndulo para tomar decisiones



Predicción de Pareja para hoy miércoles

Si te encuentras en pareja: llevarás a cabo el plan de cambiarte de casa con tu pareja o comenzar a vivir juntos.

Si estás soltero : es importante que, al moverte de algún lugar, llámese trabajo, casa, ciudad encuentras alguien con quien simpatices.

Nivel de energía sexual: Muy alto

Compatibilidades

Amor: Escorpión o signos de agua

Amistad: Sagitario o signos de fuego

Laboral: Cáncer o signos de agua

Nivel de tolerancia : Moderado

Con quien podrías entrar en tensión : hoy podría mover tu energía un Géminis.

