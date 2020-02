Cáncer – Miércoles 19 de febrero de 2020: tienes una visión diferente de la vida

El tránsito de la Luna por un elemento afín al tuyo –e tu opuesto, del elemento tierra- acentúa tus dotes naturales, impacta tu fuerte personalidad y te vuelve conquistador. ¡El momento demanda acción! No temas, habla y recibirás respuestas.

No te dejes influir por quienes no tienen ningún poder para causarte daño emocional o amoroso. Verás cómo se solucionan muchas cuestiones engorrosas y terminas con lo que habías comenzando en el pasado y no te habías atrevido a seguir adelante por temor a una negativa o una mala experiencia.