Cáncer - Miércoles 19 de agosto de 2020: de lo sublime a la baja energía

LOS HORÓSCOPOS BAJO LA INFLUENCIA LUNAR Y EL TAROT

Fase Lunar: Creciente

Iluminación: 1%

Signo de influencia: Leo transición a Virgo

Carta del Tarot: El juicio de frente.



Entre otras cosas pareciera ser que te has sentido con euforia haciendo actividades que te gustan, pero no necesariamente son las que has estado esperando, por eso es que una ligera sensación de baja energía te dice que existe desesperanza ante lo que quieres emprender.

Pronóstico del día: la carta del juicio resulta ser útil para cualquiera, pero en tu caso, un poquito más, te sientes entre la espada y la pared en cuestiones laborales porque no sabes exactamente si detenerte o avanzar con algo donde tendrías que alejar a alguien para lograr tus metas.



AMOR

Una serie de conflictos se acercan para ti, sobre todo porque no entiendes la manera en la que otros quieren demostrar su cariño, aunque tú puedes llegar a ser muy claro en lo que quieres hacer, la mayoría no pretende hacer lo mismo hacia ti, por lo tanto, no te sientas en una energía baja sólo porque no recibes lo que has estado esperando.

SALUD

Precisamente hablando de bajas energías tu mente se encuentra prácticamente deshidratada, el agua será fundamental en un día como este para que puedas recordar todas y cada una de las actividades que debes de hacer, no tiene que ver con edad, tiene que ver con invertir en tu cuerpo lo más saludable para sentirte pleno.

DINERO

Podría ser que tu dinero se encuentra en pausa, sobre todo por la decisión de querer cambiar de casa o hacer algo que para ti era muy determinante e importante, no te preocupes pues encontrarás la respuesta en muy poco tiempo para poder hacer girar tu dinero nuevamente.

TRABAJO

Las críticas podrían estar siendo devastadoras para ti este día, por eso procura no tener energías negativas a tu alrededor, ante la tempestad, deberás demostrar tu carácter, si quieres permanecer vigente.

Predicción de Pareja para hoy miércoles.

Si te encuentras en pareja : pareces un adolescente emberrinchado, porque lo que tú quieres, los demás no y viceversa, intenta entender qué es el día y la influencia de la luna la carta y la luminosidad por ello no te preocupes mañana será mucho mejor.

Si estás soltero : Al momento de sentirte en solitario se incrementará tu situación de energía baja, por lo anterior no te vendría mal iniciar una actividad qué reanimé nuevamente tu cuerpo, un poco de ejercicio, algo mental o definitivamente hablar con viejos amigos para que no entres en depresión.

Nivel de energía sexual : Muy bajo.

Compatibilidades

Amor: Sagitario o signos de fuego

Amistad: Cáncer o signos de agua

Laboral: Leo o signos de fuego.

Nivel de tolerancia : Muy bajo.

Con quien podrías entrar en tensión : Independientemente de cómo haya sido tu día no habrá signo que no te haya generado tensiones así es que no es necesario poner a alguien en particular porque cualquiera podría irritarte hoy.





