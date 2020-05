Cáncer – Miércoles 13 de mayo de 2020: un evento que cambiará tus perspectivas

Pronto recuperarás algo que una vez perdiste por seguir una mala recomendación, pero ya has aprendido la lección y ahora te encauzas en la dirección correcta hacia el corazón de esa persona.

Tómalas como un estímulo para seguir adelante, pero recuerda que cada día debes esforzarte para mantener tu buena reputación en tu centro laboral. No se puede simplemente vivir de las glorias pasadas sino de lo que siembras cada día.

Dinero y fortuna Surgen varios cambios en tus planes y proyectos económicos pues todo es posible este miércoles y durante el resto del fin de semana. Lo importante no serán esos movimientos sino la forma en que los asimiles.

Aprovecha bien estas oportunidades y aumentarás tus ingresos para cuando llegue tu ciclo de cumpleaños en junio estés en el mejor de los tonos posibles dentro de tus finanzas. Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este miércoles: intermedio a alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: la energía dinámica que sientes y que te inspira a no dejar pasar las oportunidades. Tendencia peligrosa de hoy miércoles en tu signo Cáncer: confundir los presentimientos o intuiciones típicamente cancerianas, con sugestione o temores que no tienen que ver contigo ni con tu realidad. ¿Qué debo evitar?: dejar un asunto a medias debido a una precipitación o ansiedad.

Frase del día: amar y no ser correspondido es triste, pero más triste aún es no amar por temor a no ser correspondido.