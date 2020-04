Cáncer – Jueves 9 de abril de 2020: te surgen ideas atrevidas

Sigue tus corazonadas en medio de estas circunstancias inesperadas que están surgiendo en tu entorno, canceriano. No importa lo que ahora esté sucediendo, podrás recuperarte muy bien, sobre todo ahora que la Luna transita por un signo muy compatible contigo.

Trabajo Tendrás la ocasión de demostrar tu talento y capacidad a quien hasta ahora te ha estado probando y tu experiencia y talento serán reconocidos. Estás bien visto en tu empleo actual, y si no tienes aún un trabajo estable estás en el umbral de tenerlo.

Biorritmo astral de hoy Nivel de energía sexual este jueves: alto. Dinámica cósmica que debes aprovechar: la gran onda intuitiva que procede del tránsito de tu regente por el síquico signo escorpiónido. Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Cáncer: no plantar bien sobre la tierra para las cosas prácticas. ¿Qué debo evitar?: confiar exageradamente en la casualidad.

Frase del día: la lástima sin compasión es un vaso vacío que no puede calmar la sed porque no tiene agua.



Predicción de pareja para hoy jueves

La mejor relación de hoy: se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo Escorpión y Piscis. Asimismo con Capricornio, Sagitario y Géminis hay una buena onda de tu parte.

La relación más tensa: podría surgir tensión con Leo o con Sagitario.

Tu compatibilidad actual: continúa la buena onda con signos de agua como Cáncer, Escorpión y Piscis donde es muy alta.

Si estás soltero o soltera: deberás protegerte sentimentalmente para no confundir una emoción con un sentimiento y actuar atolondradamente en el amor.