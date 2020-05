Cáncer – Jueves 7 de mayo de 2020: decisiones que cambian tu realidad

Tranquilo, canceriano, no te dejes arrastrar a negocios poco productivos siguiendo las ideas de quienes solamente están pensando en ilusiones y no ponen los pies sobre la tierra para los asuntos prácticos de la vida.

Tu signo está en estos momentos muy sensible debido al tránsito astral que está ocurriendo así que no desoigas lo que te indica tu corazón, sigue tus intuiciones hoy.

No te sientas dolido ni aludido directamente por lo que esté llegando a tus oídos porque es casi seguro que se traten de exageraciones o rumores sin fundamento.

Amor Debido al impacto de la superluna en un signo muy compatible con el tuyo podrías estar algo descentrado emocionalmente. Analiza hoy tu vida sentimental, no exageres en tus demandas y deja a un lado actitudes celosas.

Salud

Tu regente, la Luna, en oposición con el Sol te podría volver demasiado inquieto y crearte trastornos digestivos si no te cuidas bien. No es el mejor día para un ayuno ni para cambiar radicalmente tus hábitos alimenticios. Haz tus tres comidas habituales y no saltes ninguna.