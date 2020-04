Cáncer – Jueves 30 de abril de 2020: cambiarán tus prioridades

Con la Luna en el elemento fuego ha llegado el momento de cambiar tu rutina diaria, prepararte para una aventura romántica si tienes pareja, y si no la tienes, para disfrutar un fin de semana diferente, divertido, lleno de posibilidades.

No vaciles, no temas a las influencias retrogradas de Plutón en tu signo opuesto lo que están haciendo es enseñándote mejor a disfrutar tu vida.

Salud Atención, canceriano, los padecimientos recientes tienden a mejorarse este día en la medida que haces lo necesario y no improvisas. Una correcta combinación de todos tus medicamentos con una actitud mental positiva te ayudarán muchísimo.

Trabajo No caigas en el juego de quienes se acercan a tu lado para arrastrarte a su mundo de frustraciones, pesimismos y tristezas pues esta actitud se reflejaría negativamente en tu trabajo y te restaría entusiasmo y alegría.



Dinero y fortuna

Muy pronto te encontrarás en el camino del dinero, sobre todo si has estado pensando realizar algún viaje dentro de las próximas semanas cuando se empiece a normalizar la situación del coronavirus. De ser así, ahorra lo que te llegue y no lo malgastes en compras que no tienen nada que ver contigo.