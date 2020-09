Cáncer - Jueves 3 de septiembre del 2020: comprenderás mucho mejor que antes tus lecciones de vida

Pronóstico del día : el tránsito de los signos te va a ser favorable, porque para algunos, los movimientos resultan complicados y no para otros como tú.

AMOR Existirá un cambio importante durante las siguientes horas que pueda llevarte a conocer nuevas personas, en un principio te sentirás un tanto presionado pues no te encanta en primera instancia que te presenten a alguien sin aviso. Sin embargo, es el nuevo Inicio de cosas importantes a nivel social y de amistad.

DINERO Posiblemente haya un periodo de tranquilidad económica, es decir que no estarás observando que fluya correctamente para ti la economía.

Los cambios de energía y la situación actual del planeta están haciendo que todo se ajuste a tu favor a pesar de que en este momento no lo veas. Encontrarás en lo más simple una solución práctica para que tu dinero regrese.

TRABAJO Hiciste un compromiso sobre el cual no tenías una seguridad para llevarlo a cabo dentro del trabajo; es decir una actividad extra que te hizo evitar que dijeras que no en su momento.

Predicción de Pareja para hoy jueves Si te encuentras en pareja: sentiste durante algún tiempo que ya no había alternativas para reconciliarte con tu pareja, pero afortunadamente encontraron la clave para que se dé una segunda oportunidad.