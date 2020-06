Cáncer – Jueves 25 de junio de 2020: tu intuición te ayudará a encontrar soluciones

Un conocido te propone cierto negocio y hasta podría ofrecerte un dinero que te vendrá muy bien, pero recuerda que con Júpiter y Mercurio retrógrados es menester ser muy cauto para no lanzarte a aventuras económicas demasiado arriesgadas.



Amor

Vas a expresar ampliamente tu ternura con un gesto de amor sorpresivo e inesperado. No esperes hasta un aniversario o fecha especial para una invitación íntima. Hazlo, y no te arrepentirás. Es tu regalo del amor a ti mismo en tu ciclo de cumpleaños, ¡te lo has ganado!