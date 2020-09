Cáncer - Jueves 17 de septiembre del 2020: recuperas tu bienestar en corto tiempo

AMOR Eres una persona sociable pero selectiva, sin importar el proceso que estés experimentando en el presente momento, tendrás las ganas de poder enfrentar nuevos retos con las personas que conocerás próximamente. Te gusta mantenerte al tanto de lo que sucede alrededor, por eso no te sientas en desventaja cuando no conozcas de un tema en una reunión. Después te sentirás más cómodo.



TRABAJO

Podrías llegar a sentir que no te sientes satisfecho con lo que estás haciendo, es una época muy complicada para sentir quietud y calma. En el ámbito laboral no te has desenvuelto lo suficiente como para sentirte ganador en cada reto que te han propuesto. Poco a poco se irán restaurando las cosas, pero no pueden ser de un día para el otro.