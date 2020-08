Cáncer - Jueves 13 de agosto de 2020: responsabilidad, harás cosas importantes para ti

Lograrás fijar la atención en ti, como generalmente no lo haces, es un día próspero para responsabilizarte de tus acciones, buenas o malas, pues sólo de éste modo podrás fluir y sentirte en liberación.

Pronóstico del día: la dualidad de Géminis y la entrada hacia las perseidas, hará que trasciendas y alcances una renovación energética a partir de ser responsable por las acciones que has hecho. Quizá has cuestionado demasiado lo que sucede en tu entorno como un castigo, pero la energía presente te abrirá los ojos para darte cuenta que no está mal comenzar de nuevo y aceptar lo que haya hecho como una enseñanza