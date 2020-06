Cáncer – Domingo 7 de junio de 2020: nada de actuar por impulsos, razona bien todo

Este es el fin de semana del deseo y la aventura. La Luna te inunda con un sentimiento intenso que te impulsa a realizar lo que hasta ahora te parecía imposible, o no te atrevías a hacer en el plano amoroso.

Es importante que frente a una situación nueva apliques toda tu inteligencia para no comprometerte en algo que no vale la pena, tal vez un mal negocio o una relación de alguien que no te interesa realmente ¡escucha en todo momento la voz de tu estupenda intuición canceriana!