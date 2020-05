Cáncer – Domingo 31 de mayo de 2020: lo que pensaste era imposible, ahora deja de serlo

Este domingo notarás cómo los inconvenientes del pasado no tienen que convertirse en obstáculos en tu vida presente. Deja atrás esas inquietudes y resquemores los cuales solo entorpecen tu felicidad y no tienen nada que ver con la sensibilidad de tu signo canceriano.

Vive con intensidad tu realidad y no la eches a perder. El tono alegre que te envuelve no debe ser empañado por nada ni por nadie, respira hondo, mira siempre adelante y sigue tu camino hacia tus metas.



Amor

Durante esta etapa planetaria estarás en medio de una situación que requiere atención. No te apresures a tomar ninguna decisión hasta que no tengas tu cabeza fría y puedas pensar mejor. Aplica tu experiencia y no tendrás problemas.