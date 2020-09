Cáncer - Domingo 27 de septiembre del 2020: te preocupas demasiado por un familiar que no te lo agradece

Prestas mucha atención al paso que da un familiar que se encuentra equivocado en su camino. No eres la única persona que se ha sentido incómoda ante las malas decisiones que él ha tomado.

Con honestidad descubres que todo lo que se haya hecho para que salga adelante, no sirve de nada si él no quiere ver la luz dentro de su andar.

Por ello existen personas que ya no quieren estar cerca de ti, pues la mayoría de tu energía se desborda por dicho asunto, haciendo que tu no estés presente en otra cosa más que ello.

No te preguntes el porqué, no es agradecido contigo, pues no tiene conciencia de sí mismo y menos por las acciones que tú tienes por él.