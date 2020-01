Cáncer – Domingo 26 de enero de 2020: dispondrás de una reserva extra de energía y alegría

No te dejes abatir por una persona llena de problemas, complejos y frustraciones que se te va a acercar tratando de contagiarte con sus quejas. Atiéndela con simpatía, pero no te involucres en sus manejos, Cáncer.

Este es un fin de semana feliz, no tienes por qué permitir que te roben tu energía con lamentaciones y quejas. Tus ideas fluyen a tu mente muy afiladas y debes diferenciar las que tienen base real de las suposiciones, solamente así tomarás buenas decisiones. Este es tu domingo de las resoluciones inteligentes.

Salud Un ayuno prolongado puede causar más mal que bien si cuando lo terminas no sabes cómo reiniciar tu régimen alimenticio natural. Antes de hacer algo que desconozcas infórmate bien y no vayas a hacer las cosas de forma precipitada.

Dinero y fortuna No te dejes arrastrar a negocios poco productivos siguiendo las ideas de quienes solamente están pensando en ilusiones y no ponen los pies sobre la tierra para los asuntos prácticos de la vida.

Tu signo es muy intuitivo y lograrás tus objetivos. No olvides nunca la clave de la ecuación: la cabeza en lo alto para las cosas sublimes, pero los pies bien plantados sobre la tierra para las cosas prácticas. Hoy con el alineamiento planetario y la Luna en tu elemento tu percepción interna está muy agudizada.

Predicción de pareja para hoy domingo

La mejor relación de hoy: este domingo te van muy bien las cosas son los demás signos de agua y también con los de tierra.

La relación más tensa: evita las discusiones con nativos de Aries, Leo o de Acuario.

Tu compatibilidad actual: estás bien auspiciado y encantador, atraes a todos, aunque en menor medida a los signos Leo y Acuario.

Si estás soltero o soltera: ahora que cuentas con la energía de tu regente, la Luna, en un tránsito por un signo de tu elemento, muy compatible contigo, no te limites, si te sientes atraído hacia esa persona no te lo guardes, no calles.