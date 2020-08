Cáncer - Domingo 23 de agosto de 2020: emprendes una nueva actividad, un nuevo camino, nuevo trabajo

Sobre todo, en aspectos de actividades, hoy será un muy buen día, precisamente porque todo se pone a tu favor con la carta de la muerte en cambios prósperos y no lo contrario.

Pronóstico del día : renovarás tu energía como en pocas ocasiones te ha pasado durante el año, es un día sumamente importante, no lo eches de cabeza, tómalo, apapáchalo, agradécelo y sobre todo haz que las cosas se pongan cada vez más afortunadas para ti.

AMOR

Por varias razones has sentido que ya no quieres permanecer con tu pareja actual y las tentaciones alrededor comienzan a surgir como nunca. Debes tener la seguridad de que si ya no estás a gusto con quien querías una relación seria, entonces debes hacer todo lo que esté en tus manos para cortar la relación y evitar herir a otros y a ti mismo.