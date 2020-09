Cáncer - Domingo 20 de septiembre del 2020: corroboras información sobre una persona para poder enfrentarlo

Con seguridad absoluta una persona se acercó a ti, haciendo que te sintieras incómodo con información que no querías conocer. Está acción se vuelve sospechosa, pues pondrá en duda la credibilidad de la persona.

AMOR No será para ti una sorpresa que quienes intentan engañarte, desconocen tu destreza para descubrirlos de manera inmediata. Quien te conoce bien sabrá, que es difícil que te mientan, pero cuando esto ocurre, tendrás las herramientas para desmentir de inmediato a las personas fraudulentas, alejándolos de tu vida como es debido.

DINERO

Habías perdido muchas oportunidades para sentirte en calma financiera, no había fluido el dinero correctamente y a pesar, de que no vives en casa de oro, hoy recibirás buenas noticias para recuperar tu dinero. No quitaste el dedo del renglón a pesar de la tormenta, por eso tienen más valor tus logros y los festejas con fuerza.