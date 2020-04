Cáncer – Domingo 19 de abril de 2020: la Luna te confiere mucho dinamismo

En cuanto la economía o el trabajo este es un tiempo idóneo para analizar lo que has logrado y modificar las actitudes que te causan estrés.

Amor

La vida te pondrá en situaciones que no se repiten fácilmente y no es momento de estar vacilando. Explora lo que se presenta, particularmente si estás soltero, divorciado o separado. Es un día de encuentros contigo mismo porque las respuestas que buscas no están afuera de ti, sino adentro.