Cáncer - Domingo 18 de octubre del 2020: encuentras los motivos adecuados para cambiar tu actitud

No olvides la importancia de la Luna que hoy se encuentra en sextil con Venus, para atraer la armonía del día y hacer que los problemas se disipen por un momento. Estarás sintiendo que puedes solucionar tus problemas mucho mejor que antes.

Pronóstico del día : dejarás que la regencia de Escorpión te llene de vitalidad hoy, en definitiva el agua con agua, hacen que como elementos fundamentales, se muevan las energías que en otros días se encontraron en incertidumbre, pues el avance de las mismas no se veía próspero.



TRABAJO

No te sientas comprometido con actividades que no te representen, por ejemplo, si tienes un momento de reflexión sobre lo que haces hoy, entonces es porque con seguridad la Luna en su regencia de crecimiento está abriendo tu pensamiento para redirigir tu energía hacia lo que te gusta en realidad. Propicia que realices actividades relacionadas a tu talento y no solo por ganar dinero.