Cáncer - Domingo 13 de septiembre del 2020: por fin te convences de que algo bueno viene

Con la transición de los signos a veces te convences de que hay una serie de cosas que no son tan buenas para ti, es decir que puedes llegar a sentirte en desventaja frente a otros, pues tus emociones son variables.

AMOR Te detienes un momento a analizar si las cosas que has hecho realmente han valido la pena, presientes que no todo ha sido recíproco y eso te entristece.

SALUD Por mucho que has intentado hacer que las cosas se pongan a tu favor, sientes diversos estragos en tu cuerpo que te hacen sentir inseguro.

Hay una serie de especialistas a los cuales te has acercado sin que prácticamente te den una solución pronta. A veces no todo es físico, revisa tus emociones o tu energía, podrías encontrar la salud donde menos lo esperarías.

DINERO Te han considerado para un proyecto en el que se invierte dinero y tendrás ganancias, es probable que no tengas que hacer mucho, pero si recibirás lo propio.

No te confíes demasiado cuando sientas que todo es tan fácil, podría tener algunas cosas ocultas, verifica que no sea tu caso, no por querer generar dinero te metas en problemas.