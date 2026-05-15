Acuario Acuario, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: visualiza tus objetivos antes de actuar Contar con el apoyo familiar te brindará la seguridad necesaria para enfocarte en tus proyectos y alcanzar tus metas, mientras mejoras tu calidad de vida en todos los ámbitos.

La poderosa energía de la Luna Llena en Escorpio se alinea con el respaldo familiar, invitándote a transformar tus ambiciones y a liberarte de lo que ha cumplido su ciclo, mientras avanzas hacia un nuevo estatus que enriquecerá tanto tu vida personal como profesional; el celeste es tu color de atracción.

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Hoy contarás con el respaldo incondicional de tu familia, Acuario. Esta base sólida te proporcionará la seguridad necesaria para seguir tras tus ambiciones, involucrándote profundamente en tu trabajo.

Es un buen momento para concentrarte en tus proyectos, ya que se vislumbran mejoras de estatus que elevarán tu calidad de vida, tanto en el ámbito privado como en el público.

No descuides las relaciones familiares; son un pilar fundamental en este proceso. Aprovecha su apoyo y amor para impulsarte hacia tus metas.

Tu número de la suerte es el 33 y el color celeste será tu aliado para atraer armonía.

Y para los próximos días.. Acuario experimentará una semana creativa y liberadora, impulsando la expresión personal, la conexión con el futuro y la autenticidad.

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