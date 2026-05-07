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Acuario, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: escucha y aclara malentendidos hoy

Aprovecha la energía de este día para reorganizar tu espacio personal; retirar objetos que ya no utilizas te permitirá dar la bienvenida a nuevas oportunidades y renovadas ilusiones.

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Bajo el potente influjo de la Luna Llena en Escorpio, aprovecha el respaldo familiar que te brinda la fortaleza necesaria para avanzar con audacia hacia tus ambiciones; es el momento de soltar lo que ya no sirve y dar la bienvenida a nuevas y vibrantes energías que transformarán tu vida.

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Acuario, hoy contarás con el respaldo incondicional de tu familia, lo que te proporcionará la seguridad necesaria para perseguir tus ambiciones. Esta base sólida te permitirá involucrarte profundamente en tu trabajo y esforzarte por superarte.

Las mejoras en tu estatus personal y profesional se vislumbran en el horizonte. Mantente enfocado en tus objetivos y no dudes en dar pasos audaces hacia adelante; confía en que el universo está de tu lado.

Reafirma la conexión con tus seres queridos y agradece el apoyo que te brindan. Las relaciones familiares son un pilar fundamental en tu vida, así que cultívalas con amor y atención.

Hoy es un buen día para compartir tus logros y planes con quienes amas. La comunicación abierta y honesta te permitirá fortalecer esos lazos y crear un ambiente de confianza mutua.

  • Y para los próximos días.. Inicias un periodo creativo y liberador, donde la autoexpresión y la inspiración de tus hijos te impulsan a descubrir talentos.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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