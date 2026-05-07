Acuario Acuario, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: escucha y aclara malentendidos hoy Aprovecha la energía de este día para reorganizar tu espacio personal; retirar objetos que ya no utilizas te permitirá dar la bienvenida a nuevas oportunidades y renovadas ilusiones.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

Bajo el potente influjo de la Luna Llena en Escorpio, aprovecha el respaldo familiar que te brinda la fortaleza necesaria para avanzar con audacia hacia tus ambiciones; es el momento de soltar lo que ya no sirve y dar la bienvenida a nuevas y vibrantes energías que transformarán tu vida.

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

PUBLICIDAD

Acuario, hoy contarás con el respaldo incondicional de tu familia, lo que te proporcionará la seguridad necesaria para perseguir tus ambiciones. Esta base sólida te permitirá involucrarte profundamente en tu trabajo y esforzarte por superarte.

Las mejoras en tu estatus personal y profesional se vislumbran en el horizonte. Mantente enfocado en tus objetivos y no dudes en dar pasos audaces hacia adelante; confía en que el universo está de tu lado.

Reafirma la conexión con tus seres queridos y agradece el apoyo que te brindan. Las relaciones familiares son un pilar fundamental en tu vida, así que cultívalas con amor y atención.

Hoy es un buen día para compartir tus logros y planes con quienes amas. La comunicación abierta y honesta te permitirá fortalecer esos lazos y crear un ambiente de confianza mutua.

Y para los próximos días.. Inicias un periodo creativo y liberador, donde la autoexpresión y la inspiración de tus hijos te impulsan a descubrir talentos.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.