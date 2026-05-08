Acuario Acuario, horóscopo del viernes 8 de mayo de 2026: construye hoy, cosecha mañana Realiza una lista de las metas que deseas alcanzar y dedica unos minutos a visualizar cómo te sentirás al lograrlas; esto te ayudará a mantenerte enfocado y motivado durante el día.

Video Conversando con Zellagro: el concepto de belleza según tu signo zodiacal

Bajo la poderosa influencia de la Luna Llena en Escorpio, un apoyo familiar inquebrantable te brinda la seguridad necesaria para transitar un camino de ambiciones renovadas y oportunidades, marcando el inicio de una etapa llena de logros que resonarán en el universo mientras sueltas lo que ya no te sirve.

Consulta tu horóscopo de este viernes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

PUBLICIDAD

Querido Acuario, hoy contarás con el respaldo incondicional de tu familia, lo que te proporcionará la seguridad necesaria para perseguir tus ambiciones. Esta base sólida te permitirá involucrarte de lleno en tu trabajo y en tus proyectos personales, dándote el impulso que necesitabas.

Es un buen momento para plantearte nuevas metas y trabajar en ellas con determinación. Las mejoras en tu estatus personal y profesional están a la vista, así que mantén la mente abierta a las oportunidades que se presenten. Este es el inicio de una etapa fructífera en tu vida.

El apoyo familiar que recibes es un recordatorio de que no estás solo. Aprovecha esta energía de unión para fortalecer tus vínculos, compartir tus sueños y fomentar un ambiente de colaboración. Juntos pueden alcanzar grandes logros.

Recuerda que el camino hacia el éxito está lleno de aprendizajes. Confía en tus habilidades y no dudes en pedir ayuda cuando la necesites. La familia es tu mayor fortaleza en este momento.

Y para los próximos días.. Inicias una etapa creativa y liberadora, donde querrás expresarte y descubrir nuevos talentos. Aprovecha esta energía.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.