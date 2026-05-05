Acuario Acuario, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: replantea alianzas, establece límites ahora Expande tus conexiones sociales buscando una conversación interesante con alguien nuevo, pero asegúrate de reservar un momento para ti por la tarde, para así recargar energías y reflexionar sobre tus deseos más profundos.

Video Conversando con Zellagro: las energías sutiles

La influencia de la Luna en Sagitario y su oposición a Venus en Géminis te lleva a expandir tus conexiones sociales y explorar nuevas propuestas, mientras que la tarde te invita a retirarte y recargar energías, permitiendo que tus anhelos se materialicen en un viaje hacia lo desconocido.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

PUBLICIDAD

Acuario , según nos indica tu horóscopo, Este equilibrio entre la apertura y la introspección te permitirá discernir con claridad qué alianzas te nutren y cuáles conviene replantear. Aprovecha ese espacio para poner límites sanos y ajustar tus prioridades sin culpa. Actividades suaves como una caminata, escribir tus pensamientos o una breve meditación te ayudarán a ordenar ideas. Al cerrar el día, sentirás una calma renovada y una visión más nítida de los próximos pasos.

Y para los próximos días.. Las operaciones comerciales vinculadas a inmuebles o bienes raíces serán fructíferas. Con quienes convives habrá charlas, intercambios de ideas y posibles acuerdos familiares. En lo afectivo, toda mejora si priorizas el respeto mutuo. Va bien yogur con frutas y un toque de maní.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.