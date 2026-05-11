Acuario Acuario, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: decide, actúa y celebra tu avance Dedica un tiempo para reflexionar sobre lo que deseas soltar en tu vida y escribe una lista de nuevas metas que te gustaría alcanzar; este ejercicio te ayudará a conectar con tus anhelos más profundos y te abrirá a nuevas oportunidades.

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Con la poderosa Luna Llena en Escorpio iluminando el camino, la energía celestial brinda apoyo familiar incondicional, empoderándote para establecer ambiciosas metas y transformar tu vida; aprovecha esta mística oportunidad de soltar lo que ya no sirve y abrirte a nuevas posibilidades que intensifican tu conexión con el universo.

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Acuario, hoy contarás con el respaldo incondicional de tu familia, lo cual te brindará la seguridad necesaria para ir tras tus ambiciones. Esta base sólida te permitirá involucrarte a fondo en tu trabajo y superarte.

Es un buen momento para establecer metas y buscar mejoras en tu estatus, tanto en el ámbito privado como público. No temas aspirar a lo grande; tu familia estará ahí para apoyarte en cada paso.

La conexión familiar también puede proporcionarte la motivación que necesitas para superar obstáculos. Recuerda que no estás solo en este camino; siempre hay quienes creen en ti.

Así que aprovecha esta energía positiva y lleva tus proyectos al siguiente nivel. La calidad de vida que deseas está al alcance de tus manos.

Y para los próximos días.. Inicias una etapa creativa y liberadora, donde la autoexpresión y descubrimiento de habilidades te guiarán hacia la autoaceptación.

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