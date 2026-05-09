Acuario Acuario, horóscopo del sábado 9 de mayo de 2026: explora lo digital y sorpréndete El amor podría surgir en entornos profesionales o sociales; mantén la mente abierta a lo misterioso y explora tu interés por lo oculto y la metafísica.

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Consulta tu horóscopo de este sábado y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Acuario , según nos indica tu horóscopo, bajo un manto de misterio, las conexiones con el amor florecen en entornos profesionales y sociales, mientras el universo digital ofrece sorpresas románticas; explora lo oculto, ya que el ámbito de la metafísica y el tarot se convierte en tu refugio familiar, revelando secretos que anhelas descubrir.

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Pronóstico del día

Explora nuevas conexiones en tu entorno laboral o social y no dudes en aventurarte en el mundo digital, donde pueden surgir sorpresas románticas; además, considera dedicar un tiempo a la metafísica o al tarot, ya que podrían ofrecerte la claridad que buscas en este día.

Salud

Permítete sumergirte en el mundo de lo oculto y lo misterioso, pero recuerda que tu bienestar emocional también necesita atención. Dedica un tiempo para conectar contigo mismo a través de la creatividad; quizás un ejercicio de escritura o dibujo donde plasmes tus pensamientos te ayudará a liberar tensiones internas y encontrar claridad. Recuerda que el autocuidado es tan importante como cualquier nueva conexión que puedas forjar en el mundo exterior.

Amor

El amor podría sorprenderte en entornos profesionales o a través de plataformas digitales. Abre tu corazón a las conexiones que surgen en el ámbito social, pues podrías encontrar a alguien especial que comparta tus intereses en lo oculto y lo místico. Confía en tu intuición y sigue la corriente de tus emociones, ya que lo desconocido puede traerte gratas sorpresas.

Trabajo

Las conexiones laborales pueden abrirte puertas inesperadas. Participar en actividades sociales o en entornos profesionales te permitirá tejer lazos que podrían culminar en colaboraciones fructíferas. Mantén tu mente abierta y organizada, ya que la energía productiva de este período puede llevarte a avanzar significativamente.

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Dinero

Es un día propicio para revisar tus cuentas y mantener un enfoque claro y organizado en tus finanzas. La tentación de gastos puede presentarse, especialmente si surgen oportunidades sociales; por eso, es recomendable actuar con prudencia. Mantén un equilibrio en tus decisiones económicas y asegúrate de comparar precios antes de realizar cualquier inversión.

Predicción de pareja

Explora nuevas oportunidades para conectar con personas que compartan tus intereses. Considera unirte a un grupo o actividad en línea que te apasione; esto no solo ampliará tu círculo social, sino que también te permitirá conocer a alguien que pueda resonar con tu mundo interior. Mantén la mente abierta y sé receptivo a las experiencias que la vida te ofrece, pues una conversación inesperada puede abrir puertas hacia algo significativo.

Reflexión

Sentirás una fuerte necesidad de investigar, leer y profundizar en estos temas y tu intuición será tu brújula más confiable. Los sueños y las sincronicidades te darán mensajes claros, así que permanece atenta a las señales. Mantén en reserva ciertos proyectos y evita relaciones clandestinas o situaciones ambiguas que puedan complicarte. Un retiro, una terapia o una práctica meditativa te ayudarán a sanar memorias antiguas y a recargar energías. En lo profesional, alianzas discretas y bien pensadas te abrirán puertas y en lo personal, lo que hoy germina en silencio florecerá más adelante.

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Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.