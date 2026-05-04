Acuario Acuario, horóscopo del lunes 4 de mayo de 2026: organiza tus pendientes y prioridades Confía en tu proceso de vida y organiza tus tareas pendientes; el cambio es parte del crecimiento personal y cumplir con tus obligaciones te brindará la tranquilidad que buscas.

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Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Acuario , según nos indica tu horóscopo, en medio de una turbulenta época de cambios personales que puede despertar tu inquietud, recuerda que la confianza en tu proceso de vida es clave; organiza tus pendientes y cumple con tus obligaciones, porque aunque el camino se sienta incierto, la calma y la claridad están al alcance de tu mano.

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Pronóstico del día

Recuerda dedicar un tiempo a organizar tus pendientes; hacer una lista de prioridades te ayudará a sentirte más en control y menos abrumado.

Salud

En medio de esta época de cambios, es fundamental encontrar momentos de calma que te permitan reconectar contigo mismo. Imagina dedicar unos minutos al día para practicar ejercicios de respiración consciente, como si cada inhalación te llenara de paz y cada exhalación liberara tensiones acumuladas. Este pequeño gesto de autocuidado puede ser el ancla que te sostenga mientras navegas por esta etapa de transformación.

Amor

Confía en el proceso de cambios que estás viviendo y permite que tu intuición te guíe en tus relaciones. Aprovecha este momento para comunicarte honestamente con tu pareja o con esa persona especial; abrirte puede fortalecer los lazos que ya tienes. Si has estado sintiendo inquietud emocional, recuerda que cada transformación trae consigo oportunidades para el amor.

Trabajo

La etapa actual se presenta con la necesidad de ponerte al día en tus tareas laborales, lo que podría generar cierta inquietud. Organiza tu agenda y prioriza tus responsabilidades para evitar bloqueos mentales que obstaculicen tu avance. Mantén una actitud proactiva frente a las obligaciones y confía en que el esfuerzo dará sus frutos.

Dinero

Es un período propicio para revisar tus cuentas y ponerte al día con los papeles pendientes, ya que la organización será clave para mantener la estabilidad financiera. Sin embargo, es recomendable tener cuidado con las tentaciones de gasto y priorizar decisiones económicas que favorezcan tu proceso. Mantén la claridad mental y actúa con prudencia en tus inversiones y gastos.

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Predicción de pareja

El momento es ideal para planear una cita sorpresa o una actividad especial que te permita compartir momentos significativos con tu pareja. Si estás soltero, considera salir con amigos o unirte a actividades que te ayuden a conocer nuevas personas, manteniendo siempre una actitud abierta y receptiva. Recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados; confía en tus instintos y no dudes en dar ese primer paso.

Reflexión

Empieza por elaborar una lista simple de pendientes y sus fechas límite, atiende primero lo urgente y deja un margen para imprevistos. Evita postergar llamadas o trámites bancarios y no firmes nada sin leer bien la letra pequeña. Cuando avances con eso, regálate pequeños descansos: una caminata, escribir lo que sientes o conversar con alguien de confianza ayudará a calmar la mente. Verás que al ordenar lo práctico también se ordenan tus pensamientos; con cada pequeño paso recuperarás el control y la confianza para decidir tu rumbo. Este es un momento de cierre y apertura: cierra con responsabilidad y abre con ilusión.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.