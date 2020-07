Entre lágrimas, Albertano asegura que Adrián Uribe no lo contempla como padrino de su hija

Durante una entrevista para el programa ‘Hoy’, el actor Ariel Miramontes encarnó a ‘Albertano’ para compartir su sentir ante el hecho de que Adrián Uribe ‘El Vítor’, no lo ha buscado para invitarlo a ser el padrino de su futura hija. Con la sinceridad que lo caracteriza, ‘Albertano Santa Cruz’ rompió en llanto y confesó que no está a la expectativa de que esto ocurra, ya que Uribe podría considerar a otras amistades, específicamente al también actor y comediante Omar Chaparro, con quien tiene una sólida amistad.



“ No, qué pasó. No me ha hablado para nada, para preguntarme que si yo quisiese ser su padrino de la niña. En caso de llamar a alguien para que fuera el padrino, no me llamaría a mi carnal, yo creo que le llamaría a Omar Chaparro porque ellos si son muy amigos, ellos sí se buscan entre ellos para ver partidos de fútbol”, declaró entre lágrimas.