Ariel Miramontes 'Albertano' presume su figura en ropa interior desde una bañera

Desde hace más de una década Ariel Miramontes encarnó al personaje más icónico de su carrera, Albertano Santa Cruz, el galán de barrio con sedosa cabellera, estilo y un aroma inconfundible, para un hombre sin reservas. Desde entonces, el personaje que nació en la serie ‘María de Todos los Ángeles’, ha acompañado al actor en distintos proyectos, incluso ha logrado acaparar sus redes sociales.

Desde hace tiempo Ariel Miramontes decidió despojarse del personaje que lo llevó a la fama y dejar ver su verdadera personalidad y principalmente el atractivo físico que ocultaba con esa larga cabellera, por lo que en distintas ocasiones ha sorprendido a más de 1 millón de seguidores con su gran atractivo físico.



Recientemente el actor de ‘Nosotros los Guapos’ volvió hacer de las suyas al presumir sus tonificados músculos al posar en ropa interior dentro de una bañera. En la imagen se puede apreciar sus piernas tonificadas, pectorales de envidia y sus musculosos brazos, los cuales sólo son el resultado de la disciplina y el tiempo que el actor ha invertido en su cuerpo.

“¡Rayos! No sale agua… bueno si se me advirtió en la locación que no me podía bañar quesque porque nomás es escenografía, que no sé qué…”



Aunque la fotografía pudo ser tomada durante unas grabaciones y no como parte de su rutina en la vida real, hasta el momento ha alcanzado más de 100 mil ‘me gusta’ y miles de halagos de sus fans como: “Qué hombre tan hermoso y que cuerpo tan perfecto”, “Hola precioso, listo para el baño” y “¿Dónde escondías todos esos atributos?”.



Por otro lado, destacó un comentario de la actriz Vanessa Bauche, quién fue su compañera en la serie ‘Nosotros los Guapos’: “ Ah Jijo! ¡¡Tápese Jefito!! ¡No ande dando ideas pecaminosas! Si ocupa security guard, ¡ya sabe!”, comentó al estilo de ‘La Natasha’.

Si eres fan de Albertano, disfruta sus divertidas actuaciones todos los martes y viernes en ‘Nosotros los Guapos a partir de las 7P/6C por Galavisión.