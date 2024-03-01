Así ha cambiado el personaje de Albertano Santa Cruz desde 'María de Todos los Ángeles' hasta 'El Príncipe del Barrio'

Durante poco más de dos décadas, Ariel Miramontes ha dado vida a uno de los personajes más queridos y reconocidos de la televisión mexicana: Albertano Santacruz.

Desde sus inicios en 'Humor es... los comediantes' hasta su más reciente proyecto en El Príncipe del Barrio, este peculiar personaje ha experimentado una notable evolución tanto física como emocionalmente, manteniendo siempre su esencia característica que lo ha convertido en un ícono del humor mexicano.

Hace 20 años, Albertano hizo su primera aparición en la pantalla chica, destacando por su extravagante vestimenta y su peculiar forma de hablar.

A lo largo de los años, ha sido parte fundamental de diversas producciones, siendo la serie cómica María de todos los Ángeles en 2009 el proyecto que lo catapultó a la fama junto a Mara Escalante.

Desde entonces, hemos sido testigos de su transformación. Aunque su esencia sigue intacta, su apariencia ha experimentado cambios significativos.

Su corte de cabello ha variado, su barba se ha convertido en parte esencial de su imagen y su figura ha evolucionado notablemente, gracias al constante trabajo en el gimnasio y una estricta alimentación.



Pero más allá de los cambios físicos, Albertano ha madurado emocionalmente a lo largo de los años. Ha enfrentado nuevos retos, como en Nosotros Los Guapos donde estuvo al lado del Vítor y después protagonizó la serie cómica Albertano VS Los Monstruos.

Su éxito trasciende la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno de las redes sociales con millones de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Su presencia en programas de televisión y su incursión en el teatro demuestran su arraigo en el gusto del público mexicano.

Actualmente, con 51 años, Ariel Miramontes continúa siendo el rostro detrás de Albertano, un personaje entrañable que ha sabido adaptarse a los cambios y seguir conquistando corazones con su particular estilo humorístico. Su regreso a la pantalla con El Príncipe del Barrio promete ofrecer nuevas dosis de risas y entretenimiento, consolidando su lugar como uno de los grandes referentes del humor en México.