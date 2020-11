Después de regresar a los escenarios, Ariel Miramontes ‘Albertano’, da positivo a Covid-19

Tras varios meses en confinamiento y proyectos detenidos a causa de la pandemia, el actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, regresó a los escenarios el pasado de 9 octubre con la puesta en escena ‘A Oscuras Me Da Risa’; pero lamentablemente, el gustó por subir el telón y entretener al público duró menos de lo que esperaba al descubrir que se convirtió en blanco del Covid-19.

Fue el pasado 30 de octubre que Alex Gou, productor de la obra ‘A Oscuras Me Da Risa’, informó que el comediante mexicano había dado positivo a Covid-19, por lo que se veían obligados a bajar el telón. “ Como productor he sumido el compromiso semanal de realizar pruebas de COVID a mis compañías. Lamentablemente, Ariel Miramontes ha resultado positivo. Es asintomático y se encuentra bien. Se suspende A Oscuras Me Da Risa hasta nuevo aviso”, publicó en Twitter.