Ariel Miramontes roba suspiros y asegura que “Los guapos también lloran”

¿Por qué Dios mío me hiciste tan perfecto?

¿Por qué Señor no me diste algún defecto?

Yo sufro tanto por ser tan diferente

Quiero ser feo como toda la gente (Ay, no)

Soy tan hermoso ya lo ven

Soy tan precioso yo lo se

Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso