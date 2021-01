Ariel Miramontes ‘Albertano’ desata pasiones al posar sin camisa

Conocido como uno de los galanes más cotizados del barrio, su peculiar aroma a ‘forever wisconsin’ y frases como: “Me voy a dar un baño de pueblo”, “¡Írala, eres bien traviesa!” y “Jijo mano” , Ariel Miramontes, ‘Albertano’ , se ha asegurado de acaparar todas las miradas, no sólo en televisión, también en redes sociales.

El galán detrás del personaje Si la personalidad atrevida de Albertano ya te había conquistado, prepárate, porque en esta ocasión el actor abandonó su personaje para mostrar su lado más atrevido, tal como lo haría un modelo profesional. A través de su cuenta de Instagram, el comediante de 50 años presumió la parte superior de su cuerpo al posar frente a la cámara sin camisa. De esta manera, no dejó nada a la imaginación y encendió la red social al lucir sus brazos, pectorales y abdomen tonificados.

La sensual fotografía tuvo un solo propósito para el actor, decidir con ayuda de más de un millón de sus seguidores, mantener o no su definida barba. “¿Entonces qué, me quito o me dejo la barba?”, escribió al pie de la fotografía.