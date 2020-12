Ariel Miramontes ‘Albertano’ se defiende de las acusaciones de haber contagiado a otros famosos de Covid-19: “Mi conciencia está tranquila”

“ Aunque me señalaron, yo no me sentí señalado, porque yo al igual que muchísimos mexicanos salí a trabajar a la calle y en ningún momento fue irresponsable, no he ido a ningún concierto ”, declaró en entrevista para el programa ‘Hoy’.



A diferencia de otras celebridades, el actor aseguró que su sentido de responsabilidad no le ha permitido asistir a importantes eventos, incluso tomó la decisión de no ir a la boda de una de sus amigas más cercanas, la actriz y cantante Ninel Conde. “ Me invitaron a una boda y no fui por tratar de ser responsable, yo no hice ninguna cosa que no estuviera dentro de los protocolos”.