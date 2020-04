Albertano revive a Mario Moreno ‘Cantinflas’

- “Oiga, ¿por qué no me da un beso?”

- “Pues porque tengo mis escrúpulos.”

- "No importa, estoy vacunada. Ande, no tenga miedo."

- “ No, si no es que tenga miedo lo que pasa mire usted, usted no me disgusta chulita, pero pues siempre me agarra usted muy verde, pues si quiera deje que me madure, usted está muy baleada…”