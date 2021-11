Zuria Vega y Alberto Guerra presumen su amor a la distancia: celebran 7 años juntos

Los famosos han sabido manejar su vida personal y profesional de la mano y fuera de la polémica. Actualmente se encuentran celebrando, por séptima ocasión, su aniversario y prueba de ello son un par de fotografías que los protagonistas de la cinta 'En las buenas y en las malas' han publicado en sus respectivas redes sociales.

Amor y celebración a la distancia

Bien dicen por ahí que la distancia no es un pretexto para hacerle saber a esa persona que la amas y así lo demostró Zuria y Alberto, quienes celebran su aniversario aún estando separados, pues el actor cubano se encuentra realizando un viaje en motocicleta en Los Ángeles, California.

La hija del actor, Gonzalo Vega compartió en su cuenta de Instagram una tierna y romántica fotografía a blanco y negro de ella junto a su esposo y padre de sus hijos, Lúa y Luka. La imagen que, de acuerdo a la hermana de Marimar Vega, la tomaron un día antes de su boda, la acompañó con una dedicatoria en la que menciona cuánto han cambiado ambos y tomados de la mano.

“Voy a repetir esta foto por aquí, nos la tomaron una noche antes de nuestra boda hace 7 años. Cómo ha cambiado nuestra vida, cuánto has cambiado y cuánto he cambiado, me gusta saber que mientras mutamos y todo cambia lo único constante en nuestras vidas sigue siendo que estamos juntos. Te amo profundamente. Disfruta este día metiéndole km a tu moto en algún lugar del mundo. Happy anniversary”.

Cargando Video... Su marido tiene familia: Zuria Vega reveló cómo se lleva con sus suegros

La tierna imagen hizo que sus amigos y seguidores los felicitaran y se contagiaran de amor: “Felicidades”, “ Mucho amor para ustedes”, “Que hermoso”, “Bravo”, “Que nunca se suelten, que siga el amor”, “Muchas felicidades por cumplir 7 años de casados!! Que lindo verlos tan felices! Ojalá sean muchos años más!”, entre otros.

La felicitación de Alberto Guerra

Mientras que el actor de 'Locos por la herencia' y 'Guerra de ídolos' compartió una divertida y creativa imagen junto a su esposa, en la foto ambos se encuentran pintados de la cara.



“Lucky number 7. No nos soltemos nunca. Gracias por hacerme el cabrón más feliz del mundo estos 7 años de casados. Feliz aniversario amor”, expresó el joven actor.

Su increíble historia de amor

La pareja comenzó su noviazgo en 2013 y al poco tiempo, cinco meses para ser exactos, ya sabían que querían pasar el resto de sus vidas juntos. La boda se llevó a cabo en un precioso recinto de San Francisco, Nayarit, el 22 de noviembre del 2014.

Tras su matrimonio la pareja le dio la bienvenida a su hija Lúa quien nació en el 2017, por su parte, dos años después llegó Luka y son los dos niños quienes han unido más a Zuria y Alberto y disfrutan de varios momentos felices en familia.

¿Te gusta cómo se ve esta pareja?