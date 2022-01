“Esta noticia me rompió el corazón”: Zendaya se manifestó ante la muerte de Ronnie Spector

Zendaya, quien interpretará a la difunta Ronnie Spector en una próxima película biográfica, publicó un sentido homenaje a la cantante a través de su cuenta de Instagram luego que la noticia de su muerte se difundiera el pasado miércoles.

“Esta noticia me rompió el corazón. Hablar de ella como si no estuviera con nosotros se siente extraño porque está increíblemente llena de vida. No hubo un momento en que la viera sin sus icónicos labios rojos y su cabello lleno de rulos, una verdadera estrella de rock de principio a fin".



Zendaya, de 25 años, expresó lo agradecida que estaba de haber tenido la oportunidad de conocer a la cantante de ‘Be My Baby’.

“Ronnie, poder conocerte ha sido un gran honor en mi vida. Gracias por compartir tu vida conmigo, podría escuchar tus historias durante horas y horas. Gracias por tu talento, tu amor inquebrantable por la actuación, tu fuerza y gracia”.

“No hay absolutamente nada que pueda apagar la luz que proyectas. Te admiro mucho y estoy muy agradecida por el vínculo que compartimos. Eres una fuerza mágica de grandeza y el mundo de la música nunca será el mismo”.



Zendaya concluyó su publicación diciendo que deseaba que todos hubieran tenido la oportunidad de conocer a Spector antes de que perdiera su batalla contra el cáncer. La actriz también espera que su interpretación de la rockera de los años 60 enorgullezca a Spector.

“Celebramos tu hermosa vida y te damos todas las flores que te mereces. Descansa en gran poder Ronnie. Espero hacerlos sentir orgullosos”.

La actriz de 'Euphoria' acompañó su mensaje con una foto en blanco y negro de Spector, junto con una polaroid tomada con la cantante principal de The Ronettes.

El año pasado, la estrella de 'Spider-Man: no way home' firmó un contrato para interpretar a Spector en una próxima cinta biográfica. La película, que Spector había firmado como productora ejecutiva, se basará en los inicios de la carrera de la cantante, la formación de The Ronettes y la firma con Philles Records de Phil Spector, informó a la revista 'Variety' en ese momento.

Spector murió de “una breve batalla contra el cáncer” a la edad de 78 años el miércoles.

La familia compartió un comunicado en donde anunciaron su deceso.

“Nuestro amado ángel de la tierra, Ronnie, dejó este mundo en paz hoy. Estaba con su familia y en los brazos de su esposo, Jonathan. Ronnie vivió su vida con un brillo en los ojos, una actitud valiente, un perverso sentido del humor y una sonrisa en su rostro. Estaba llena de amor y gratitud. Su sonido alegre y presencia mágica vivirán en todos los que la conocieron, escucharon o vieron”.