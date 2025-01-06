Zendaya Maree Stoermer Coleman

Zendaya y Tom Holland se habrían comprometido: ella presumiría así su anillo

La actriz habría lucido su lujoso anillo de compromiso durante la gala de los Globos de Oro 2025. La reacción de Zendaya al ser cuestionada por la joya avivó rumores de boda con Tom Holland.

Por:Elizabeth González
Video Romances que traspasaron la pantalla: famosos que se enamoraron en el set

Zendaya y Tom Holland se habrían comprometido luego de varios años de noviazgo.

Según reportes de TMZ, el protagonista de ‘Spider-Man: Homecoming’ le habría entregado un lujoso anillo de diamantes a la actriz entre las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Un supuesto familiar de la pareja le habría confirmado al mismo medio que la propuesta ocurrió “en un ambiente muy íntimo” y en una de las residencias familiares de Zendaya en Estados Unidos.

“Nos dijeron que Tom no hizo un gran espectáculo de compromiso”, señalaron este lunes 6 de enero, destacando que ni la familia de él ni la de ella “estuvieron allí”.

Asimismo señalaron que ni Tom ni Zendaya “han comenzado a planear su boda” ya que, supuestamente, “ambos tienen muchos proyectos y compromisos en Hollywood".

Hasta el momento, ni Tom Holland ni Zendaya ha confirmado o desmentido los rumores de compromiso.

¿Zendaya mostró su anillo de compromiso?: así habría reaccionado

Zendaya pareacería haber mostrado un impresionante anillo de diamantes en su dedo anular durante la gala de los Globos de Oro 2025, celebrada la noche del 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles.

Los Angeles Times informó el domingo por la noche que la intérprete de 28 años “sonrió tímidamente y se encogió de hombros misteriosamente” luego de que un reportero le preguntara si “estaba comprometida” tras ser captada con la impresionante joya.

A pesar del aparente compromiso, que también confirmó People este lunes, Tom Holland no acompañó a Zendaya a la entrega de premios.

Zendaya y Tom Holland desataron rumores de romance en 2017, sin embargo, fue hasta 2021 que ambos hicieron público su romance tras aparecer, por primera vez, como pareja en el estreno de ‘Spider-Man: No Way Home’.

