Zendaya y 7 actores confesaron cuál fue su papel más desafiante: casi los destroza

Los actores de Hollywood se caracterizan por ser profesionales y muy apasionados por su carrera y, si bien muchos llevan años en la industria, pocos son los que han revelado su trabajo más difícil para la pantalla chica o grande.

A continuación, te presentamos algunas de las celebridades que confesaron cuál fue su papel más difícil de encarnar y en algunos casos las consecuencias físicas o mentales que llegaron a sufrir.

Kate Winslet

La actriz de 'Titanic' se ganó un lugar en la industria del entretenimiento gracias a su versatilildad actoral. Su más reciente personaje para la televisión, la detective Mare Sheehan en 'Mare Easttown', fue todo un reto para la actriz, así lo comentó al periódico Sunday Times:

"Es lo más difícil que he hecho. Su personaje se sentía a un millón de millas de distancia de mí, no se parece en nada a mí. Eso es bastante aterrador para una actriz como yo, a quien le gusta sentirse aterrorizada y expuesta. Nunca había hecho nada como esto. Estaba emocionada de leer algo que me atrapó. La historia tiene tal corazón porque está arraigada en la verdad. Llegó en el momento perfecto; Quería hacer algo que me iba a consumir”.

Adrien Brody

La historia sobre la persecución de los judíos en la Segunda Guerra Mundial ha sido retradada en diversas ocasiones; sin embargo 'El Pianista' fue una de las más impactantes gracias a la historia de Wladyslaw Szpilman, un músico que logra sobrevivir a la masacre de aquellos años.

El actor Adrien Brody fue quien tuvo el papel principal, pero tuvo complicaciones debido a que no sabía tocar piano y tuvo que practicar cuatro horas dias. Además para adentrarse en el personaje también decidió pasar hambre a niveles extremos y tardó algunos meses en volver a sentirse él mismo.

"Renuncié a mi departamento, vendí mi auto, desconecté los teléfonos y me fui. Tomé dos bolsos y mi teclado y me mudé a Europa. He experimentado pérdidas, he experimentado tristeza en mi vida, pero no sabía la desesperación que viene con el hambre. Sin embargo, hubo momentos en los que me preocupaba que no pudiera salir cuerdo, porque no me di cuenta de lo lejos que me había llevado", comentó en una entrevista para la BBC.

Zendaya

La serie de HBO Max, 'Euphoria' se volvió un fenómeno televisivo al punto de ser una de las series más esperadas del 2022. Con el primer episodio estrenado, los fans esperan con ansias saber qué pasara en la historia.

Mientras tanto, Zendaya confesó lo que significó su interpretar su papel más difícil a sus 25 años. Fue mucho más difícil en la segunda temporada.

"Esta temporada Rue toca fondo. Cuando llegamos a la mitad es cuando toca fondo, y ahí es donde se volvió extremadamente doloroso para todos nosotros verla. Y retratarla pasando por eso me dolió", dijo para Radio Times en una entrevista.



Sam Levinson, creador de la serie, también dijo para la revista GQ que lo que más se le complicó en un inició a la actriz era "ser emocionalmente vulnerable en escena". Esto pudo mejorar con el tiempo, tanto así que terminó ganando un premio Emmy por su actuación como Rue.

Alex Wolff

El largometraje de terror y suspenso 'Hereditary' fue uno de los más aclamados en los últimos años, ya que contenía una historia original y actuaciones remarcables.

Para Alex Wolff, quien era uno de los protagonistas dicho proyecto, su interpretación se quedó con él un tiempo, hasta el punto de afectarlo psicológicamente.

"Cuando empecé a hablar de ella, todos estos flashes con toda esta cosa perturbadora por la que pasé volvieron en una especie de avalancha. Me mantenía despierto por la noche hasta el punto de que adquirí un hábito de masoquismo emocional hasta el punto de intentar asimilar todos los sentimientos negativos que pudiera extraer. Me forcé a ello en lugar de hacer lo contrario de lo que se suele hacer en la vida, que es sentarse en el calentador hasta que empieza a arder y saltar inmediatamente. Tuve que hacer exactamente lo contrario, absorber el dolor y dejar que ardiera. Es una cosa emocional inversa. Es difícil de describir con elocuencia, es sólo una sensación. No creo que se pueda pasar por algo así y no tener una especie de trastorno de estrés postraumático después", confesó a la revista Vice.

Anne Hathaway

La actriz de 39 años mostró su verdadero talento como actriz en 'Los Miserables', cinta musical que se llevó diversos premios de la Academia.

Su papel como Fantine fue uno de los más destacados del largometraje y la llevó a niveles extremos físicos y mentales, lo cual representó un gran nivel de dificultad actoral.

Hathaway perdió peso, tuvo un corte de cabello radical y se sintió abrumada después de terminar las filmaciones.

"Tenía que estar obsesionada con eso (el peso), la idea era lucir cerca de la muerte. Mirando hacia atrás en toda la experiencia, y no la juzgo de ninguna manera, definitivamente fue un poco loco. Definitivamente fue una ruptura con la realidad, pero creo que eso es mi personaje Fantine de todos modos. No podía reaccionar ante el caos del mundo sin sentirme abrumada. Me tomó semanas hasta que me sentí como yo otra vez”.

Leonardo DiCaprio

DiCaprio se distingue como actor por entregarse de manera completa a sus trabajos actorales y para él 'The Revenant' fue la cosa más difícil que tuvo que filmar por las condiciones extenuantes a las que se enfrentó, como temperaturas bajas.

Su actuación fue tan aclamada que poco después ganó su primer premio de la Academia como Mejor Actor en 2016.

"Cada día de esta película fue difícil. Fue la película más difícil que he hecho". Verás, cuando veas la película, la resistencia que todos teníamos que tener está muy en la pantalla", así lo recalcó DiCaprio a el portal Wired en 2015.

Natalie Portman

La actriz que inició su carrera desde pequeña tuvo un desgaste físico y mental en 'Black Swan', historia que relata la vida de una bailarina profesional de ballet que comienza a sufrir alucinaciones.

Ella pasó ocho horas diarias en los ensayos y perdió diez kilos para su papel de bailarina. El exigente horario y la dieta para lucir esbelta hicieron que sufriera consecuencias como dislocarse una costilla.

"Hubo algunas noches en las que pensé que literalmente iba a morir", declaró en Entertainment Weekly.

Adam Driver

La última actuación de Adam Driver en 'House of Gucci' fue una de las más comentadas en los meses pasados, junto a la de su protagonista Lady Gaga. Para el actor de 38 años fue difícil llevar a la vida a este diseñador, debido a que no tenían mucho en común, así lo reveló a la revista W:

De alguna manera, House of Gucci fue la más difícil. No vivo en el mismo mundo que Maurizio Gucci. La forma en que recoge las cosas que son valiosas y las desecha, la forma en que es el hombre más elegante, esas cualidades eran interesantes para pensar. Pero después de 14 horas al día de ser un Gucci, estaba listo para que terminara".