Famosa juez de ‘MasterChef Celebrity México’ sufre presunto secuestro: esto se sabe

Zahie Téllez, famosa juez del programa ‘MasterChef Celebrity México’, y su esposo, el empresario Alberto Escobar, habrían sido secuestrados.

Los hechos ocurrieron durante la noche de sábado 23 de noviembre, cuando la pareja viajaba por la autopista México-Cuernavaca, a la altura del poblado de Parres, en la alcaldía Tlalpan.

¿Cómo fue el secuestro de Zahie Téllez?

De acuerdo con información difundida por El Universal, Zahie Téllez y su marido se detuvieron en la carretera, en los límites entre Ciudad de México y Huitzilac, Morelos.

Esto se debió a que la chef estaba preparándose para realizar una entrevista en vivo, vía Zoom, con el programa ‘Concierge en Imagen’, presentado por Cecilia Núñez, especifica Infobae.

Durante la transmisión, la producción del ‘show’ perdió contacto con la también autora, por lo que la conductora dio a conocer a la audiencia que se les había cortado la “conexión con ella”.

Al respecto, posteriormente, Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, explicó que las autoridades recibieron una llamada de alerta.

“Tuvimos un reporte por parte de un medio de comunicación, de Imagen, donde se estaba realizando una entrevista a una persona conocida en redes sociales”, dijo.

“Y en ese instante se refiere que fue privada de la libertad sobre la autopista”, añadió sobre lo que se reveló en ese momento.

Por medio de un comunicado, el gobierno del Estado indicó que, tras el aviso, se comunicaron con personas cercanas a la pareja para obtener más detalles, desplegando un operativo de rescate.

Urrutia puntualizó a El Financiero que, gracias a que utilizaron drones y cámaras de vigilancia, consiguieron ubicar varios vehículos y la camioneta de Téllez en la zona norte de Cuernavaca.

Elementos de diversas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, lograron interceptar el automóvil de Zahie, en el que a ella y a Alberto Escobar los llevaban retenidos.

Los agentes lograron la liberación de la estrella de televisión y su compañero, así como el arresto de la persona que conducía el coche.

“Ambas víctimas presentan un estado de salud estable, sin lesión alguna”, se asevera en el escrito oficial sobre el asunto.

En seguimiento, el crimen se puso a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), de la Fiscalía General del Estado, para que dé seguimiento a la carpeta de indagación.

Hasta el momento, Téllez no se ha pronunciado acerca de este episodio, por lo que se desconoce su versión de lo ocurrido y cómo se encuentra actualmente.

¿Quién es Zahie Téllez?

Zahie Téllez nació en Mazatlán, Sinaloa. Inició su carrera profesional estudiando Economía y Ciencias Políticas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

No obstante, su pasión por la cocina la llevó a ingresar al Instituto Gastronómico Letty Gordon en México. Posteriormente, realizó un máster en Italia.

Su salto a la fama se dio luego de que participara en emisiones como ‘Platos de cuchara’ y ‘Sazón casero’, del canal Gourmet.

Formó parte del jurado de ‘MasterChef Celebrity México’ en 2023 y este 2024, al lado de sus colegas Adrián Herrera y Alfonso Cadena Rubio.