Yuridia responde a quienes critican la forma en la que alimenta a su bebé de 2 meses

"La gente que opina ese tipo de cosas, ¿qué p*do? ¿Los abrazaron lo suficiente de niños o no? creo que no. O sea, yo no puedo meter leche materna en un biberón y dársela porque eso ya no está bien, ¿qué dice la OMS? ¿Qué pasa con las que no puede dar leche materna, ¿son malas madres? No creo, hay que ser más respetuosos con las maternidades ajenas", sugirió.