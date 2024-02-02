Yuridia presenta a su hijo en concierto: el bebé sufre incidente en el escenario

Video Yuridia arrulla a su bebé con corridos bélicos y las redes no la perdonan: "Es una mamá belicona"

La presentación oficial de Benicio, segundo hijo de Yuridia y el primero para Matías Aranda, estuvo marcada por un incidente la noche del pasado 1 de febrero.

En su regreso a los escenarios con su gira ‘Pa’ luego es tarde’, la cantante aprovechó unos minutos de la velada para recordar que hace un año estaba celebrando el baby shower de Benicio, quien ahora la acompañaba en su primer Auditorio Nacional de 2024.

“Hace un año, prácticamente tuve mi baby shower aquí. Les anuncié una gran noticia. Y la persona que estaba en mi panza está aquí esta noche, entonces quiero que prendan las lucecitas que tienen en el celular, porque resulta que esa persona está aquí y quiero que la conozcan, porque estoy muy orgullosa, así que hay que darle la bienvenida a Benicio”, dijo emocionada.

Así presentó Yuridia a su hijo Benicio en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. Imagen TVyNovelas Instagram



“Por favor, háganle un zoom a la chaquetita que trae, un aplauso para Benicio, por favor”, agregó la intérprete de 37 años dando paso a su hijo y a Matías Aranda, quien lo llevaba en brazos.

Sin embargo, en un video publicado en las redes de TVyNovelas se puede apreciar el instante en que, al tratar de mostrar la chamarra de Benicio, el bebé de 6 meses es golpeado accidentalmente en su cabeza contra el micrófono de mano de su mamá.

Después de que la cantante besa al pequeño, Matías Aranda presume a su hijo y se aleja del escenario.

El segundo hijo de Yuridia

Aunque desde su nacimiento, el 13 de julio de 2023, Yuridia Flores cuidó la identidad de su bebé, fue la noche del 14 de diciembre que presentó oficialmente a su hijo a través de una transmisión en vivo de Instagram.

“Les vamos a presentar al Beni… esperen porque no está sonriendo”, señaló, prometiendo que la próxima vez que lo mostrara ante la cámara “lo peinaría”.