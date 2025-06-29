Yuridia

Yuridia ya es mamá por tercer vez: publica las primeras imágenes de su bebé

Yuridia y su esposo Matías Aranda ya son papás y así dan a conocer al nuevo integrante de la familia. Estas son las primeras fotos de su bebé.

Univision picture
Por:Univision
Video Yuridia revela que su padre sufrió un accidente cerebrovascular y que no puede verlo: esto pasa

La cantante Yuridia y su esposo, Matías Aranda, dieron la bienvenida a su segundo bebé en común.

Se trata de su hijo Noah Valentín, quien es el nuevo nuevo integrante de la familia y el tercer hijo para la artista, quien ya es madre de Phoenix, de 18 años, fruto de su relación con Edgar Guerrero.

Primeras fotos del bebé de Yuridia

La feliz noticia fue compartida por ambos a través de sus redes sociales, donde publicaron imágenes desde el hospital.

Una de las más emotivas muestra el primer encuentro entre Benicio, el hijo mayor de la pareja de casi 2 años, y su nuevo hermanito.

"Mucho amor por aquí", escribió la cantante sobre la imagen de sus dos hijos menores.

Estas son las primeras fotos del nuevo bebé de Yuridia y su esposo Matías Aranda.
Estas son las primeras fotos del nuevo bebé de Yuridia y su esposo Matías Aranda.
Imagen Yuridia/Instagram y Matías Aranda/Instagram


En otra fotografía se puede ver un pizarrón decorado con el mensaje: " Bienvenido hermano Noah. Te quiero", reflejando la emoción de Benicio ante la llegada del bebé.

El esposo de la cantante también compartió momentos especiales, incluyendo una imagen vestido con bata quirúrgica: "Nació Noah Valentín", puso.

Yuridia ya tiene un primer hijo con Matías Aranda: Benicio, que en julio cumplirá 2 años.
Yuridia ya tiene un primer hijo con Matías Aranda: Benicio, que en julio cumplirá 2 años.
Imagen Yuridia/Instagram y Matías Aranda/Instagram


Aunque Yuridia, de 38 años, suele mantener su vida personal alejada del foco público, durante este embarazo decidió compartir algunos momentos íntimos, como la elección del nombre del bebé y escenas familiares.

Fue el 20 de febrero cuando la intérprete anunció que estaba esperando un bebé. Lo hizo a través de un video donde celebraba el lleno total de su concierto en la Plaza de Toros México.

De repente, cambió inesperadamente de tema para mostrar a Matías sosteniendo una prueba de embarazo, revelando así la dulce espera.

Video Yuridia arrulla a su bebé con corridos bélicos y las redes no la perdonan: "Es una mamá belicona"
