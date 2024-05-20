¿Yuridia abandonó a su hijo mayor tras su nacimiento? Cantante rompe el silencio tras acusación y se defiende

Video Yuridia arrulla a su bebé con corridos bélicos y las redes no la perdonan: "Es una mamá belicona"

Yuridia le dio la bienvenida a su segundo hijo en febrero de 2023. La cantante vio nacer a su primogénito, Phoenix, 18 años antes.

Su maternidad a tan corta edad le ha valido un sinfín de comentarios negativos y ahora la tiene en una nueva polémica, la cual se desató por tras la publicación de la cantante el pasado 10 de mayo, cuando presumió que su hijo mayor la sorprendió con un pastel para celebrarla.

“Mi hijo el abandonado me trajo pastel”, escribió en aquella ocasión Yuridia, quien en tono de broma se burló de aquellos que la señalan de no atender a su primogénito.

La actitud de Yuridia fue reprobada por un usuario, quien en el hilo de comentarios comentó: “Aunque lo digas de broma”.

Yuridia se defiende de detractor

El usuario acusó a Yuridia de ser mala madre y de abandonar a su hijo. Ante la insistencia, la intérprete no se quedó callada y se defendió en varias historias de su cuenta de Instagram.

Destacó que es común que esa persona la agreda y aprovechó para negar todas las acusaciones que ha hecho en su contra.

“Esta persona siempre está poniendo estupideces de que yo abandoné a Phoenix, que lo entregué porque no me sentía capaz como madre, muy dramático y muy irreal. Absurdo porque es falso y sabes qué, tengo todos los recibos de absolutamente todo, no estoy hablando nada más del dinero y de lo que yo me gasté, ese bebé ha estado conmigo siempre”.

La intérprete de 'Ya te olvidé' afirmó que aunque traten de difamarla, ella ha ha sido una madre presente con su hijo Phoenix, quien nació fruto de la relación de Yuridia con Edgar Guerrero tras participar en un reality show.

Yuridia afirmó que la maternidad ha sido “maravillosa” y que jamás ha alejado a sus hijos de ella.

“Me lo he llevado de gira mil veces, lo he llevado a Argentina, España, Italia, Nueva York, ¿tú puedes decir que tus papás han hecho eso por ti? Creo que no y por eso andas de mal viajero, tirando envidia, no estás soportando y no es justo que vengas a mi página a no soportar, no es mi p*do”.

En el mismo reclamo, Yuridia dejó claro que jamás le pidió dinero a Edgar Guerrero y que aunque su hijo mayor tiene contacto con su papá, ella puede probar que siempre se hizo cargo del mejor.