Yuridia

¿Yuridia está embarazada? El momento en que la cantante habría revelado la noticia por error

Yuridia le habría susurrado la noticia a su esposo Matías Aranda el Día del Padre durante un concierto en México. Hasta el momento la cantante no ha hecho oficial la noticia.

Por:Alexandra Gómez
Video Yuridia se enamoró de su esposo de la forma más inesperada: su historia de amor

A menos de un año del nacimiento de su segundo hijo, la cantante Yuridia desató rumores de un nuevo embarazo, durante un concierto que ofreció en Puerto Vallarta, en el Centro de Convenciones Grand Vidanta.

El creador de contenido Pablo Chagra compartió el 16 de junio en su cuenta de TikTok un video en donde la intérprete de ‘Qué Agonía’ parece susurrar en el oído a su esposo Matías Aranda que “será papá otra vez”.

En el clip, que dura unos segundos, se puede ver a Yuridia recibiendo junto a su esposo y sus compañeros el aplauso del público. Tras la ovación la ex Académica voltea hacia su pareja y tras darle la aparente noticia lo besa y sonríe.

Hasta el momento, ni Yuridia ni Matías han hecho oficial el anuncio, y se desconoce cuánto tiempo de gestación tendría la intérprete.

Yuridia tiene dos hijos

La pareja comenzó su noviazgo en 2016, en 2019 se casaron en una ceremonia íntima y privada en Tepoztlán en México. Cuatro años después le dieron la bienvenida a su primer hijo en común, Benicio.

Yuridia le dio la bienvenida a su hijo Benicio el 13 de julio de 2023.
Yuridia le dio la bienvenida a su hijo Benicio el 13 de julio de 2023.
Yuridia dio la noticia a través de su cuenta de Instagram el 15 de julio de 2023. En sus historias publicó las primeras imágenes del pequeño sin dar más detalles.

La artista de 37 años, debutó como mamá hace 18 años, cuando le dio la bienvenida a a Phoenix, fruto de su relación con Edgar Guerrero, también exconcursante de La Academia.

Yuridia debutó como mamá de Phoenix hace 18 años.
Yuridia debutó como mamá de Phoenix hace 18 años.
